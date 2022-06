CLDF unifica valor de bolsa paga a atletas e paratletas

Aprovado em dois turnos e redação final, o texto unifica os valores das bolsas concedidas aos atletas e paratletas do DF

Foram votados hoje, na sessão de enceramento do semestre legislativo da Câmara Legislativa do DF, dois projetos de lei em tramitação conjunta com foco no esporte no DF: o PL nº 2;568/22, do Executivo, e o PL nº 2.383/21, da deputada Júlia Lucy, os quais alteram o Programa Bolsa Atleta (Lei nº 2.402/99)

Atualmente, os primeiros recebem um benefício maior que os desportistas com deficiência. Além disso, a proposição põe fim à distorção dos valores pagos entre as diferentes modalidades esportivas.

O relator dos projetos na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), deputado Iolando (MDB), ressaltou que as propostas “buscam corrigir uma inadequação oriunda da própria legislação que, ante o olhar mais criterioso, permite identificar o tratamento desigual onde o princípio da igualdade deveria imperar; corrige uma discrepância a maior entre o benefício voltado ao atleta olímpico em detrimento do atleta paralímpico, situação incompatível com a ordem constitucional”.

De acordo com o substitutivo, agora todos os beneficiários do Bolsa Atleta – independentemente da modalidade de prática desportiva e de terem ou não alguma deficiência – irão receber os seguintes valores, observando as categorias específicas:

Estudantil: R$ 401,27;

Distrital: R$ 584,82;

Nacional: R$ 1.474,85;

Internacional: R$ 2.320,10;

Olímpico Classe B: 4.178,29;

Olímpico A: R$ 6.401,67.

Além disso, o texto construído e aprovado pela Casa incluiu a prática de boxe no programa Bolsa Atleta. “Hoje é um dia muito feliz.

A Estrutural, por exemplo, tem uma vocação intrínseca para esse esporte. Espero que mais crianças se sintam estimuladas a praticarem essa modalidade”, destacou Júlia Lucy.

Com informações da Agência CLDF