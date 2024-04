CLDF realiza solenidade de posse de 120 servidores

Na tarde desta sexta-feira (5), no auditório, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou solenidade de posse de 120 servidores efetivos nomeados no ano passado e neste ano. O presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), deu boas-vindas aos servidores. Ele citou a dificuldade de passar em concursos públicos e parabenizou os novos servidores e seus familiares.

À frente da Primeira Secretaria da CLDF, o deputado pastor Daniel de Castro (PP) assinalou o compromisso institucional “de entregar o melhor para a sociedade”. Já o segundo-secretário, deputado Roosevelt Vilela (PL), destacou “a importância de cada servidor para a construção de uma cidade cada vez melhor”. Do mesmo modo, o terceiro secretário da CLDF, deputado Martins Machado (Republicanos), salientou a responsabilidade de todos os servidores com a população.

Além dos componentes da Mesa Diretora, diversos parlamentares cumprimentaram os novos servidores, como a deputada Dayse Amarilio (PSB), que discorreu sobre a “oportunidade de servir”, e o deputado Robério Negreiros (PSD), que apontou a importância dos servidores para a efetividade do trabalho parlamentar.

Por sua vez, o deputado Fábio Felix (PSOL) recordou as lutas para a autonomia política de Brasília. “A existência dos servidores públicos de carreira é fundamental para que possamos ter uma compreensão de Estado e não uma fotografia de um momento”, opinou.

Qualidade

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que foi deputada distrital e presidente da Casa, elogiou a qualidade do corpo de servidores da CLDF. “É preciso ter orgulho do lugar onde se trabalha”, considerou, ao acrescentar que os novos servidores oxigenam e renovam a Casa.

Também ex-presidente da CLDF, Wasny de Roure, que exerceu cinco mandatos no Legislativo, lembrou sua participação na primeira legislatura (1991-1994), quando foi realizado o primeiro concurso público da CLDF. “Esta Casa é uma escola de compromisso com a população”, disse, ao completar que os novos servidores têm muito a contribuir com as mudanças que podem ocorrer no DF.

Representando os novos servidores, o analista legislativo Lucas Carvalho da Silva proferiu o compromisso de posse. Durante a cerimônia, foi exibido um vídeo com relatos emocionantes dos novos servidores ao serem comunicados sobre a nomeação para trabalhar na CLDF.

