CLDF promove seminário sobre Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial

O evento teve como tema principal a discussão sobre a utilização da cannabis para fins medicinais e o reconhecimento do cânhamo

Por: Marcos Nailton

[email protected]

Na manhã desta quinta-feira (19), a Câmara Legislativa do Distrito Federal promoveu o 1° Seminário sobre a Cannabis Medicinal e o Cânhamo Industrial, no evento, estavam presentes representantes de universidades, do poder público, e da sociedade.

O seminário discutiu a aplicação do Projeto de Lei n.° 6.839/2021, de autoria do deputado distrital Leandro Grass (PV), que diz respeito ao incentivo à pesquisa científica com Cannabis spp para uso medicinal no Distrito Federal.

A legislação, aprovada em abril de 2021, prevê o fortalecimento da capacidade operacional e científica das instituições públicas de ensino e pesquisa, dos órgãos públicos de prestação de serviço, especialmente de saúde, e das instituições científicas, tecnológicas e de inovação.

Em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, o deputado distrital Leandro Grass, destacou a importância da comercialização do medicamento no país, segundo ele, diversos países já adotaram a autorização para o uso medicinal da cannabis que é eficiente em diversos tratamentos.

“Hoje no Brasil quem consegue esses produtos é quem importa, ainda existe dificuldades, alguns entraves para que as pessoas tenham acesso, […] Fazer essa discussão é antes de tudo colocar no centro as pessoas que não tem acesso a esse medicamento, que poderiam ter uma melhor qualidade de vida, terapias e cura de doenças a partir do uso medicinal da cannabis”, contou o deputado.

Benefícios do uso medicinal da cannabis

A substância canabidiol (CDB), extraída da planta cannabis, apresenta diversos benefícios terapêuticos para o tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como a esclerose múltipla, a epilepsia, a esquizofrenia, o mal de Parkinson e dores crônicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Canabinoides (BRCANN), o Distrito Federal é a unidade da federação que tem a maior taxa de pacientes autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a utilizar produtos derivados do canabidiol, são 35 pessoas para cada 100 mil habitantes. A BRCann destaca que, graças ao aumento das pesquisas, o canabidiol tem sido prescrito pelos médicos para cada vez mais doenças e faixas etárias, o que aumenta a demanda.

O evento contou com a presença da advogada e paciente com esclerose múltipla, Marisa Sousa, ela utiliza a cannabis medicinal para passar as dores que ela sente no corpo, que segundo ela, é existente 24 horas por dia. Marisa disse que a cada 6 meses usa 18 frascos do medicamento que são importados.

“18 frascos em dólar dá cerca de 20 mil reais, a única coisa que consegue melhorar minimamente é 15%, mas mesmo que seja esses 15% é um alívio porque eu sinto dor 24 horas por dia, […] Realmente acho inadmissível que não se desenvolvam pesquisas”, relatou Marisa.

O professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UnB, Renato Malcher Lopes, destacou que a Universidade de Brasília possui excelência na área biomédica, além de material humano e infraestrutura para realizar as pesquisas sobre a cannabis. Renato também destacou a eficiência do uso medicinal da planta e a importância do estímulo à pesquisa no DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Qualquer sintoma de doença e dor, física e mental, é tratável pelos componentes da cannabis, há casos comprovados de benefícios para pacientes com autismo, epilepsia, insônia, parkinson e até para reduzir a metástase do câncer. Por isso o incentivo à pesquisa é tão importante”, disse o professor.

A reitora da Universidade do Distrito Federal, Simone Benck, realçou que os futuros estudos da cannabis, se iniciados nas universidades o quanto antes, irão trazer a possibilidade de desenvolvimento sustentável, promoção social e qualitativa e também o desenvolvimento econômico do DF.

Efeitos na economia do DF

Também entrou em pauta no seminário a discussão do Projeto de Lei 2.118/2021, apresentado pelo deputado Leandro Grass, que trata da pesquisa científica e do estímulo econômico ao uso industrial de cânhamo (Cannabis sativa não-entorpecente), que possui baixa concentração de Tetrahidrocanabinol (THC).

Em nota ao Jornal de Brasília, o deputado Leandro Grass disse que está tentando a aprovação da PL do uso industrial do cânhamo, segundo ele, a planta tem uma importância na sustentabilidade e já é usada em diversos países. O deputado também ressaltou que as leis ainda não foram regulamentadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“ A nossa ideia é que essas leis sejam regulamentadas, a lei da cannabis medicinal não foi regulamentada pela Secretaria de Saúde nem pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, também a própria FAP-DF não se manifestou sobre o tema, […] A gente espera que tenha bom senso do governo por se tratar de uma situação de saúde”, completou Leandro Grass.

De acordo com a Associação Nacional do Cânhamo Industrial (ANC), a planta cultivada para fins industriais, como a produção de fibras ou sementes, tem grande impacto econômico e ambiental no mundo todo.

O diretor executivo da Associação Nacional do Cânhamo, Rafael Arcuri, destacou no evento que, a utilização do cânhamo industrial é uma das formas de gerar lucro, o diretor também afirma que o governo precisa aproveitar todas as possibilidades para a geração de receita no Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma ferramenta, uma forma de explorar economicamente, uma forma de gerar desenvolvimento social, de gerar sustentabilidade hoje no país que cada vez mais a gente precisa levantar essas pautas […] A gente precisa utilizar de todas as ferramentas que a gente tem para fazer essa reviravolta”, contou Rafael Arcuri.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a ANC, só no Brasil, a legalização do produto pode movimentar R$ 26 bilhões até 2025 e gerar mais de 320 mil empregos em quatro anos.

O que diz o GDF e a ANVISA

O Gerente de Produtos Controlados da Anvisa, Thiago Silvério, informou que a agência dentro dos limites legais está trabalhando dentro do possível para a regularização. Ele também ressaltou que a ANVISA está estudando o processo e preza sempre pela qualidade e eficácia do medicamento.

Natália Alves, representante da Secretaria de Saúde no apoio à pesquisa de segurança de pacientes, informou que o Núcleo de Farmácia Viva (SES-DF), se coloca à disposição para contribuir com a pauta, estimando a segurança do paciente. Ela disse que a secretaria quer contribuir positivamente com o tema.

O debate continuará nesta sexta-feira (20) e o evento ocorrerá das 9h às 12h30, a entrada é franca e os interessados em acompanhar o debate podem comparecer à Sala de Comissões Deputado Juarezão, localizada no Térreo Superior da Câmara Legislativa do Distrito Federal.