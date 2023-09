CLDF premia finalistas da 1ª edição do Premio Paulo Freire de Educação

A iniciativa é uma forma de reconhecer e valorizar profissionais da área da Educação na Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Casa

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizará, nesta quinta-feira (28), a cerimônia de premiação aos vencedores do 1º Prêmio Paulo Freire de Educação, a partir das 19h, no Plenário da Casa.

Criado pelo presidente da comissão, deputado Gabriel Magno (PT), a iniciativa é uma forma de reconhecer e valorizar profissionais da área da Educação, como professores, estudantes, familiares de estudantes, estudiosos da educação, ativistas pelo direito à Educação e comunidades escolares por meio da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Casa.

“É uma forma de homenagear pessoas que se destacaram por suas contribuições na promoção do direito à educação, na gestão democrática, no Plano Distrital de Educação e em projetos político-pedagógicos que impactam as escolas públicas, a vida de seus estudantes e suas regiões”, explica o parlamentar.

Nesta edição, os projetos se dividiram nas categorias Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade; Educação no Campo; e Tecnologia e Inovações e reuniu mais de uma centena de projetos. Os três primeiros colocados em cada uma delas receberão troféus. Conheça a lista completa dos inscritos no site.