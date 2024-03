CLDF participa de 1ª reunião sobre o plano de acolhimento à população em situação de rua

Representando a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Vice-Presidente da Casa, Deputado Distrital Ricardo Vale (PT), participou da primeira reunião com o GDF sobre o plano de acolhimento às pessoas em situação de rua.

Ao lado de representantes do Movimento dos Moradores de Rua, o distrital ouviu do chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, que o Executivo intensificará os trabalhos para garantir que as pessoas acolhidas não retornem às ruas e que novas ações de desocupação serão suspensas para que os órgãos do governo avaliem as primeiras intervenções feitas.

Segundo o Secretário, depois da ação no Centro Pop, que ocorreu na semana passada, uma nova atividade de acolhida acontecerá em Águas Claras antes do balanço.

Ricardo Vale defendeu a necessidade de um trabalho bem articulado com o movimento como forma de garantir o sucesso do programa.

“Uma ação de médio e longo prazo, garantindo que as pessoas não voltem para as ruas, depende de uma rede bem estruturada trabalhando para manter as pessoas integradas na sociedade. Acho que a audiência pública que promovemos na CLDF, no último dia 12, foi uma aproximação importante do governo com o movimento. Todos têm interesse em resolver a questão e farei o possível para colaborar com essa construção”, afirmou o parlamentar elogiando a disponibilidade do GDF para negociar o plano.

A conversa foi bem recebida pelas lideranças, que apresentaram como demandas mais vagas no programa de aluguel social, assim como mais lugares nos abrigos das cidades, cursos de capacitação profissional com direcionamento para oportunidades de trabalho, a inclusão em programas de moradia, além do suporte e tratamento para os cidadãos que apresentem quadros de dependência química. De acordo com Gustavo Rocha, o GDF vai oferecer toda a estrutura de acolhimento para as famílias e nenhuma ação será compulsória.