CLDF destina R$ 3,5 milhões a UnB para reparos após inundações

Um crédito suplementar, que deve auxiliar a Universidade de Brasília (UnB) a realizar reparos após as inundações que atingiram o campus Darcy Ribeiro no último dia 9, foi aprovado pelos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (27). O mais afetado foi o Instituto de Física (IF). O crédito total a ser executado é de pouco mais de R$ 3,5 milhões, superando os R$ 3 milhões solicitados pela reitora da universidade, Márcia Abrahão Moura, durante a reunião do colégio de líderes do dia 19.

Os recursos, garantidos via oito emendas ao PL 953/2024, serão destinados ao Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP), que fará um termo de fomento junto à Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) para a aquisição dos equipamentos necessários.

Responsável pela articulação, o presidente da Comissão de Saúde e Cultura da CLDF, deputado Gabriel Magno (PT), explicou que a demanda foi prontamente atendida pelo presidente da Casa, deputado Wellington Luiz (MDB), que fortaleceu os laços entre a UnB e o Legislativo.

“Ainda vamos acompanhar, até porque esse gasto é o que foi mensurado, mas ainda há um prejuízo grande que deve ser calculado, já que muitos equipamentos ainda não foram testados. Também manteremos o diálogo e articulação junto ao governo e a Novacap para melhorar as estruturas da região da Asa Norte”, explicou Magno.

Os recursos destinados, que devem ainda ser sancionados pelo Executivo, são fruto de remanejamento das emendas dos deputados Fábio Felix (PSol), Gabriel Magno (PT), Jaqueline Silva (MDB), João Cardoso (Avante), Max Maciel (PSol), Paula Belmonte (Cidadania), Ricardo Vale (PT) e Wellington Luiz (MDB).

*Com informações de Vinícius Vicente (estagiário) – Agência CLDF