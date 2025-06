CLDF aprova projeto que cria política de combate à divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (24/6), um Projeto de Lei que institui a Política Distrital de Prevenção e Combate à Divulgação de Conteúdo Íntimo sem Consentimento da Mulher — prática conhecida como revenge porn.

De autoria da deputada Jaqueline Silva (MDB), a proposta tem como objetivo coibir a exposição não autorizada de fotos e vídeos íntimos de mulheres em ambientes virtuais, conduta comumente utilizada para causar constrangimento, humilhação ou danos emocionais às vítimas.

O projeto propõe uma série de medidas para enfrentar esse tipo de violência:

Campanhas educativas permanentes com envolvimento de órgãos públicos e entidades da sociedade civil;

Canais de denúncia acessíveis e sigilosos, com proteção à identidade da vítima;

Parcerias com empresas de tecnologia para retirada rápida do conteúdo e identificação dos responsáveis;

Equipes multidisciplinares nas Delegacias da Mulher, com suporte psicossocial às vítimas;

Capacitação de servidores e estrutura tecnológica para lidar com crimes digitais e preservação de provas;

Acolhimento humanizado, com práticas que evitem a revitimização por meio de julgamentos ou perguntas invasivas.

Após a aprovação pelos parlamentares, o texto segue agora para sanção do governador do Distrito Federal. Se sancionado, o PL poderá ampliar a rede de proteção às mulheres vítimas desse tipo de violência digital no DF.