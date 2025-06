Suspeito de tráfico é preso com crack na Rodoviária de Brasília

Um homem foi detido na noite desta terça-feira (4), por volta das 18h40, na Rodoviária Interestadual de Brasília, suspeito de tráfico de drogas. A ação foi realizada pelo Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após solicitação da equipe de segurança do terminal.

Segundo a PMDF, o suspeito descartou um objeto ao notar a aproximação dos policiais. Os cães farejadores Izzy e Venom indicaram que a substância abandonada era entorpecente. Em buscas pelo saguão, os militares localizaram o homem, que confessou ter comprado o material – 143 gramas de crack – em Samambaia para revenda.

A droga foi pesada em balança não homologada pelo INMETRO. O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A PMDF reforça que segue intensificando o combate ao tráfico em todo o DF, com apoio de unidades especializadas e cães farejadores.