Brasiliense procurada pela Interpol é presa na Alemanha por tráfico internacional de drogas

A brasileira Yasmin Nadai Martins, de 30 anos, foi presa em Frankfurt, na Alemanha, após ter seu nome incluído na lista de procurados da Interpol desde 20 de maio. Nascida em Brasília (DF), Yasmin é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/DF), Yasmin e o marido, Rodrigo dos Santos Martins, ocupavam posições de liderança no núcleo financeiro de uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. O casal levava uma vida de luxo na Europa, mesmo sendo alvo de monitoramento pelas autoridades brasileiras.

Segundo a PCDF, o grupo operava um esquema de tráfico de cigarros eletrônicos com óleo de maconha, substância rica em THC. O mesmo produto também era comercializado de forma ilegal sob a alegação de uso medicinal, prática considerada criminosa pela legislação brasileira.

A prisão de Yasmin representa um avanço no desmantelamento da quadrilha, que atua em nível internacional. As autoridades brasileiras trabalham agora para formalizar o pedido de extradição. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre o alcance da rede criminosa.