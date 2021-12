CLDF aprova criação do Complexo de Exportação e Logística da capital

De autoria de Rodrigo Delmasso, texto segue para sanção de Ibaneis

A Câmara Legislativa (CLDF) concluiu, na quarta-feira (1º), a apreciação do projeto de lei que cria o Complexo de Exportação e Logística do Distrito Federal. O texto foi aprovado em segundo turno e segue para sanção do governador Ibaneis Rocha.

O Complexo será integrado pelo Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan), Setor de Transporte Rodoviário e Cargas (SRTC), Aeroporto Internacional de Brasília, Polo Industrial JK (Santa Maria), Setor G Sul de Taguatinga, além das Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) espalhadas pelo DF.

O projeto de lei tem por objetivo fomentar o investimento produtivo de capital nacional e estrangeiro na área de logística, bem como aumentar a competitividade das exportações da capital do país. Se aprovada a medida, o GDF poderá estabelecer incentivos fiscais, creditícios e financeiros para a implantação de empresas nas áreas de logística e exportação localizadas no Complexo.

O PL é de autoria do deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos). “Esta Casa faz história com essa aprovação, que vai fortalecer a vocação econômica do DF”, comemorou. “Logística é a chave de muitos negócios por muitas razões, entre as quais incluímos o alto custo de operação das cadeias de abastecimento”, opina o parlamentar.