Claudio Abrantes recebe homenagem e certificado

No sábado (11), o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) participou de uma honrosa homenagem. O parlamentar foi agraciado com a Comenda e o Certificado Centenário da Pedra Fundamental do DF, tornando-se comendador desse importante marco da nossa capital.

O título foi concedido pela Academia de Letras e Artes do Nordeste Goiano (Alaneg) e Portal Cerratense, e é decorrente de seu trabalho junto à cultura do Centro-Oeste. A homenagem é concedida àqueles que “acreditam na interiorização da capital e contribuem para o desenvolvimento dos ideais culturais, ambientais e patrimoniais do Planalto Central”.

“Recebo hoje esse presente que muito me orgulha e reacende o desejo de que minha trajetória seja um orgulho para os meus. O DNA de nossa capital pulsa nesse local, e a luta pela Pedra contagia quem a conhece”, disse o Claudio Abrantes.

“Hoje também é aniversário do meu filho, e por isso é uma data duplamente importante para mim. É mesmo uma honra receber esta comenda e este certificado, que passa a ocupar um importante lugar na minha história”, finalizou Claudio Abrantes. Neste mês, Claudio Abrantes protocolou projeto que cria o Parque Urbano da Pedra Fundamental.

Participaram da entrega a presidente da Alaneg, Iêda Vilas Boas; o professor Robson Eleutério, do Portal Cerratense; a professora Iassanã Rodrigues, da Guardiões de Mestre D’Armas, e o presidente da Associação da Pedra Fundamental, Alcides Euflauzino. O administrador regional de Planaltina, Célio Rodrigues, também foi agraciado.

A entrega do certificado e da medalha foi feita no Morro do Centenário, na Região de Planaltina, em frente à Pedra Fundamental do Distrito Federal. Instalado pelo presidente da República Epitácio Pessôa, o primeiro monumento de Brasília completa cem anos em 22 de setembro de 2022, data dos 200 anos da Independência do Brasil.

A cerimônia contou com apresentações culturais do poeta e cantor Antônio Victor e dos grupos Flor do Cerrado e Tambores do Amanhecer.

Parque da Pedra

Com a aprovação da criação do Parque Urbano da Pedra Fundamental, proposta apresentada por Claudio Abrantes, a área receberá espaços para atividades de esporte, recreação, lazer e cultura, além de áreas para práticas educacionais, de socialização e de convívio.

Pelo fato de se tornar uma área preservada, também terá cunho ambiental, promovendo a permeabilidade do solo, a melhoria da qualidade e da umidade do ar e do microclima local. Nesse contexto, a vegetação será tratada como elemento integrador na composição da paisagem urbana, com a conservação dos seus atributos naturais. O acesso das pessoas será definido por regulamento, conforme o exercício do poder de polícia por parte do poder público do Distrito Federal.

A manutenção e o funcionamento do Parque Urbano Pedra Fundamental serão custeados mediante a consignação de dotações orçamentárias no orçamento público do Distrito Federal.

“A delimitação de sua poligonal também previne o avanço populacional sobre uma área histórica e ecologicamente importante, pois o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido constitucionalmente, devendo ser prioridade do Distrito Federal zelar pela sua manutenção e proteção para as atuais e para futuras gerações”, finalizou Claudio Abrantes.

Após a aprovação do projeto e expedição do ato regulatório da Lei Complementar, o Poder Executivo deverá estabelecer as condições para a realização dos estudos ambientais, aprovar as poligonais e realizar a audiência pública com vista à criação do Parque Urbano Pedra Fundamental.