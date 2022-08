Circularte Festival, em Ceilândia, chega à última semana de shows

Débora Glamurosa e a banda Barbarella B se apresentam neste sábado (6)

Neste fim de semana, a Casa do Cantador, em Ceilândia, recebe a última noite de shows desta edição do Circularte Festival. O palco será todo do rock autoral, com a banda Barbarella B e a artista Débora Glamurosa, cantora de funk e rap.

Desde fevereiro, uma vez por mês a Casa do Cantador é palco para apresentação de grandes artistas locais. O evento gerou empregos diretos e indiretos no setor cultural, que ainda se recupera da pandemia. De lá para cá, passaram pelo local nomes como DJ Jamaika, Marcelo Café, Dillo Daraújo, Terno Elétrico, Renato Matos, entre outros.

Circularte Festival

Atrações: Débora Glamurosa e Barbarella B

Sábado (6/8)

A partir das 20 horas

Casa do Cantador – QNN 32, AE/ G, Ceilândia Sul – DF

Entrada Franca

Nada é pra sempre – youtube.com/watch?v=WKwcjtrdKp0

Barbarella B