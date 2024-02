Circulação do Metrô-DF é interrompida na estação relógio em Taguatinga

Segundo o Metrô-DF, o incidente aconteceu às 14h32 de quarta-feira, quando um invasor entrou na via principal do Metrô

A circulação dos trens da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal foi interrompida na tarde desta quarta-feira (28), depois que um homem invadiu os trilhos entre a estação Relógio e a estação Onoyama. Os passageiros ficaram nervosos com o modal parado e quebraram alguns vidros.

Segundo o Metrô-DF, o incidente aconteceu às 14h32 de quarta-feira, quando um invasor entrou na via principal do Metrô no trecho entre a estação Relógio e a estação Onoyama. Em nota, a companhia destacou que por questão de segurança, foi retirada a energia daquele trecho, o que obrigou um trem a parar entre essas estações.

Os usuários então quebraram a janela do trem. Ainda segundo informações do Metrô, após as devidas atuações, o invasor foi retirado e o trem retornou para a estação Relógio para evacuação dos passageiros e recolhimento do mesmo para a manutenção. A circulação no trecho Ceilândia foi restabelecida a partir das 16h.

Depois da confusão, foi verificado que o invasor se tratava de um idoso aparentemente desnorteado e foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.