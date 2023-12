Cinema e homenagem a Cazuza encerram o HIVida no Espaço Renato Russo

Último fim de semana do evento tem programação gratuita e diversas atrações para conscientizar sobre HIV e Aids

Os brasilienses têm até este domingo (10) para conferir o projeto HIVida – Celebrar a Vida para Eliminar a Epidemia de Aids, com atividades culturais, debates e workshops que estão ocorrendo no Espaço Cultural Renato Russo, na Quadra 508 Sul. Neste fim de semana, o espaço abrigará uma mostra de cinema com a exibição de filmes premiados sobre HIV e Aids e uma homenagem aos 65 anos do cantor Cazuza.

“A mostra de cinema será com longas premiados que abordam a temática. Teremos também o lançamento de um curta de um jovem cineasta. O escritor de São Paulo Ramon Nunes Mello, que está escrevendo um livro sobre o tema, participa da homenagem a Cazuza e apresentará um material inédito que será lançado no próximo ano. O público que vier no sábado terá programação para o dia inteiro”, explica o oficial de Comunicação da Unaids, Renato Guimarães.

A programação gratuita deste fim de semana inclui também a mostra A potência em imagens, do fotógrafo americano Sean Black.

O HIVida começou no dia 30 de novembro e tem a Aids como centro das discussões sociais, culturais e políticas. Além disso, faz alusão ao Dezembro Vermelho, uma grande mobilização nacional de luta contra o vírus HIV e a doença.

Confira a programação:

⇒ Sábado (9)

→ 9h às 12h

Workshop Terapia Comunitária Sistêmica – Sala Multiuso

→ 15h às 16h

Lançamento do curta-metragem Poder Falar – uma autoficção, de Evandro Manchini

→ 16h às 18h

Homenagem Cazuza, 65 anos – Leitura de poemas/canções de Cazuza, com o poeta, escritor e jornalista Ramon Nunes Mello

→ 18h às 23h

Cinema Mostra Aids com os filmes:

– Carta para além dos muros

– Prazer em conhecer

– HIV 40 anos: Aids e suas histórias

– Uma carta insone

⇒ Domingo (10)

18h às 22h: Encerramento do Projeto HIVida

Pátio do Museu Nacional da República

Participação do GDF

O evento é organizado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) e em parceria com os órgãos federais, ONGs e empresas. O Governo do Distrito Federal (GDF) participa da iniciativa por meio das secretarias de Saúde (SES-DF) e de Cultura e Economia Criativa (Secec).

“O Espaço Renato Russo é uma referência em Brasília, e a cultura é uma forma de atrair as pessoas para dentro das discussões tão importantes como HIV e Aids. Tivemos atividades culturais como mostra de fotografia, recebemos adolescentes do ensino médio para falar sobre o assunto. Tudo isso para chamar a atenção das pessoas para a temática, já que não se tem falado muito. Os jovens acham que o vírus não é mais um problema. A nossa ideia é conscientizar e informar”, destaca Guimarães.

De acordo com dados do HIVida, cerca de 730 mil pessoas estão em tratamento no Brasil, sendo que 654 mil têm o vírus indetectável no corpo. Em 2023, ocorreram 50 mil novas infecções e quase 11 mil mortes relacionadas à Aids.

Já no DF, de acordo com o Informativo de Situação Epidemiológica do HIV e da Aids, entre 2018 e 2022, o coeficiente de mortalidade pela doença diminuiu 21,6% na capital. O documento aponta que o índice de óbitos por 100 mil habitantes na região caiu de 3,3 para 2,7 no período. Houve ainda redução nos casos de Aids e de infecção pelo HIV de 9,8 para 7,3 por 100 mil habitantes.

Com informações da Agência Brasília