Cine Brasília traz programação gratuita para o Dia da Consciência Negra

Cinema mais tradicional da capital federal, o Cine Brasília prepara programação especial em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. De sábado (18) a quarta-feira (22), o espaço receberá mostras culturais, com exibição de filmes e debates sobre políticas públicas afirmativas com nomes renomados do cenário cultural nacional.

“Combinamos filmes, debates e atividades que farão do Cine um palco legítimo de representatividade e celebração da sua diversidade, e de sua potência artística e simbólica”, detalha Sara Rocha, diretora-geral do Cine Brasília.

A agenda comemorativa conta com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) e da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. A entrada é franca e aberta a todos os públicos. “Fortalecer a consciência e dar visibilidade a obras de realizadores negros é parte da missão do Cine Brasília”, prossegue a diretora do equipamento público.

A abertura da programação especial será neste sábado (18), às 20h. A ocasião marca, também, o lançamento da 64ª edição da revista Filme cultura. A publicação retorna após cinco anos de hiato e tem como tema central o cinema negro. O lançamento terá a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Oliveira Gonzaga.

Ao longo do final de semana e no feriado, o Cine Brasília une cultura, cinema e reflexão com a mostra-debate Cinemas negros. Serão mesas de debate, sempre às 16h30, abordando temas como políticas afirmativas, metodologias afrocentradas e o impacto das políticas públicas afirmativas para o audiovisual. À noite, haverá exibição de filmes diversos que abordam a temática.

Para o subsecretário de Difusão e Diversidade Cultural, João Cândido, a programação definida para a ocasião dá a dimensão da importância da data. “A celebração da consciência negra precisa ser revisitada diariamente”, enfatiza. “É essencial promovermos uma cultura que fomente esse debate, que seja instrumento de combate a qualquer tipo de discriminação, e venha justamente na contramão reforçando a diversidade cultural e ampliando um lugar plural e de respeito”, prossegue.

Semana recheada

Ainda em celebração ao mês da Consciência Negra, na terça (21) e na quarta-feiras (22), às 20h, serão exibidas duas sessões especiais com filmes que abordam ancestralidade, cultura e memórias negras. Uma das obras em cartaz é o documentário Egúngún: A sabedoria ancestral da família Agboola, do artista visual e cineasta baiano Gilucci Augusto.

Outra produção de destaque que será exibida na ocasião é o documentário Panteão das memórias negras, do diretor Karim Akadiri Soumaïla. Haverá, ainda, um debate com a presença da ex-ministra francesa da Justiça, Christiane Taubira, autora da “Lei Taubira”, que reconhece o tráfico transatlântico de escravos e a escravidão como um crime contra a humanidade.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília