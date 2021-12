Cinco regiões sem energia nesta segunda-feira (6)

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica

Para a realização de manutenção preventiva e obras na rede elétrica, a Neoenergia Brasília informou que Planaltina, Gama, Recanto das Emas, Brazlândia e Ceilândia ficarão sem energia por prazo determinado.

Em Planaltina, o desligamento afetará a Chácara 2 do Núcleo Rural Tabatinga, das 8h30 às 17h, para poda de árvores.

No Núcleo Rural Casa Grande, localizado no Gama, faltará energia das 9h às 14h30, nas chácaras 6 e 7. A manutenção preventiva terá poda de árvores e montagem de estruturas.

A manutenção preventiva com substituição de para-raios fará a chácara 23 do Núcleo Rural Monjolo ficar sem energia das 9h às 13h30. No período da tarde, das 13h às 17h30, o desligamento afetará a Chácara 4 do mesmo núcleo rural, localizado no Recanto das Emas.

A poda de árvores também fará com que as chácaras 170 e 171 da Gleba 2 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia, fique sem energia, das 9h às 16h.

No Núcleo Rural Guariroba, em Ceilândia, será a Fazenda Guariroba a ficar sem energia, das 13h às 16h, para obra de melhoria na rede elétrica com instalação de transformador.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Com informações da Agência Brasília