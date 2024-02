Cinco pessoas ficam feridas após veículo colidir em árvore em Sobradinho

O incidente ocorreu na BR 020, km 02, no sentido Sobradinho

Na noite do último domingo (18), por volta das 20h26, em Sobradinho, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a um acidente, mobilizando imediatamente quatro viaturas para o local.

O incidente ocorreu na BR 020, km 02, no sentido Sobradinho, onde um Ford Ecosport de cor cinza colidiu com uma árvore no canteiro central da rodovia. O impacto exigiu uma resposta rápida das equipes de resgate.

Ao chegarem ao local, os socorristas se depararam com cinco vítimas, todas em estado grave, necessitavam de atendimento médico urgente. Entre elas, estava o condutor do veículo, de 28 anos, que foi levado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). Apesar de consciente e orientado, o jovem apresentava um corte na testa, dificuldade respiratória e fratura no fêmur esquerdo.

Outra vítima, de 21 anos, também foi transportada para o IHBB em estado crítico, com traumatismo cranioencefálico e um corte profundo na testa.

Além delas, uma adolescente de 15 anos, foi levada para o Hospital Regional de Sobradinho com um corte na região do queixo, enquanto duas crianças, de 4 e 3 anos, foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o IHBB, com ferimentos na face, hematoma na região da testa e suspeita de fratura no pé esquerdo, respectivamente.