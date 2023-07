Cinco ficam feridos após carro bater em poste no SIA

Durante o atendimento às vítimas, a via precisou ser totalmente interditada, e a cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF

Na noite de domingo (16), por volta das 21h40, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de acidente no Setor de Transportes Rodoviários e Cargas (STRC), próximo ao Setor Habitacional Lúcio Costa, onde um carro colidiu lateralmente com um poste de iluminação pública.

Uma BMW 320i bateu no poste e os cinco ocupantes ficaram presos às ferragens. A equipe de socorro deu início imediatamente aos protocolos de desencarceramento às vítimas.

O motorista, de 27 anos, foi atendido e transportado para o Hospital de Base consciente e orientado, mas se queixando de dores nas costas;

Um homem, de 25 anos, foi por meios próprios para o Hospital de Taguatinga, com dores no ombro;

Um outro homem, que não teve a idade informada, também foi levado para o Hospital de Base, com dores nas costas e no ombro direito;

Uma mulher de 35 anos foi atendida e transportada pelo Samu para o Hospital de Base, consciente e desorientada, com dores nas costas e nas pernas;

Um homem de 39 anos foi atendido e transportado pelos socorristas, mas estava consciente e orientado, apresentando fratura no tornozelo direito.

Durante o atendimento às vítimas, a via precisou ser totalmente interditada, e a cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.