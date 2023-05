Cinco eventos alteram trânsito no fim de semana

Vale lembrar que não será tolerado estacionar em locais proibidos ou que prejudiquem a fluidez nas vias e a segurança nas proximidades dos eventos

Desta sexta (19) a domingo (21), cinco eventos vão impactar o trânsito no Plano Piloto e Sobradinho. Para garantir a segurança dos participantes, os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal farão controle de tráfego, conforme planejamentos específicos para cada evento.

Vale lembrar que não será tolerado estacionar em locais proibidos ou que prejudiquem a fluidez nas vias e a segurança nas proximidades dos eventos. Os agentes também estarão atentos para coibir a condução de veículos sob influência de álcool.

Funn Festival

Para os shows e demais atividades culturais do Funn Festival 2023, na Praça das Fontes – estacionamento 9 do Parque da Cidade, que acontecerão desta sexta (19) a domingo (21), haverá policiamento ostensivo de trânsito, com foco na fluidez e segurança, das 9h às 2h da madrugada. Os agentes farão controle em travessias de pedestres e montarão área de embarque e desembarque em frente ao estacionamento 9.

Ação Social – 63º aniversário de Sobradinho

No sábado (20), em comemoração ao 63º aniversário de Sobradinho, está prevista uma ação social no Conjunto 8 do Setor Habitacional Nova Colina, das 9h às 17h. Para isso, um trecho da via em frente à Escola Classe 16 até próximo à Paróquia Divino Espírito Santo será fechada a partir das 23h59 desta sexta-feira (19).

Buteco do Gusttavo Lima

No sábado (20), das 15h às 3h da madrugada, as equipes de policiamento e fiscalização de trânsito estarão nas imediações do Arena BRB – Mané Garrincha para fazer o controle do tráfego e auxiliar na travessia dos pedestres que irão ao show Buteco do Gusttavo Lima. A partir de meia-noite, para facilitar a dispersão do público, a faixa da direita no sentido anti-horário da Via Contorno do estádio será liberada para estacionamento e duas faixas da via N1 ficarão isoladas para permitir a saída livre do estacionamento rotativo.

Corrida do Gari e Bora de Bike

No domingo (21), das 7h às 9h, está prevista a 6ª Corrida do Gari, com largada e chegada no estacionamento do Centro Cultural Ibero-americano (Funarte). As vias N1 e S1 terão três faixas da esquerda reservadas para os atletas, desde a altura da Funarte até a praça do Cruzeiro. Neste trecho, também estarão fechadas as vias de acesso entre N1 e S1.

Das 7h às 12h, está previsto o Bora de Bike, com público estimado em 3 mil pessoas. A concentração dos ciclistas será no estacionamento da Praça do Buriti e a saída para o passeio, a partir das 9h, será pela via N1 em direção à Epia, pegando o último acesso à via S1 e descendo rumo ao Congresso Nacional. De lá, os atletas voltam à Praça do Buriti pela N1. Durante todo o percurso, quatro faixas próximas ao canteiro central vão estar isoladas: três para o tráfego das bicicletas e uma para as viaturas do Detran que farão o acompanhamento dos atletas.

Devido ao Bora de Bike e à Corrida do Gari, ambos no mesmo dia, o trânsito em todo o Eixo Monumental será bastante impactado e, por isso, o Detran recomenda, a quem puder, que evite transitar pelo local no domingo de manhã.

*Com informações da Agência Brasília