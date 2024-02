Cidade Estrutural recebe homenagem da CLDF em seu aniversário de 20 anos

Atual responsável pela delegacia de polícia civil da Cidade Estrutural, a delegada Bruna Eiras pediu apoio da população para o combate ao crime

O aniversário de 20 anos da Cidade Estrutural não passou em branco pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Uma sessão solene foi realizada na manhã desta sexta-feira (16) para celebrar a existência do local. A homenagem, uma iniciativa da deputada Doutora Jane (MDB), foi realizada no Centro Olímpico da cidade e contou com a participação de autoridades, líderes comunitários e moradores da cidade.

A deputada, que já foi delegada de polícia na cidade, afirmou aos presentes que continuará trabalhando em prol da comunidade. “Fizemos emendas parlamentares ao orçamento para incentivar o projeto Mulheres Criativas, que faz um trabalho brilhante de formação profissional das mulheres e para outro projeto que busca retirar crianças e adolescentes das ruas”, afirmou.

Doutora Jane também se comprometeu a atuar para auxiliar no combate à dengue na região. “Já fiz um compromisso com o administrador para instalarmos equipamentos papa-lixo na cidade, pois isso é uma forma de combater a dengue que está assolando todo o DF”, garantiu a deputada.

Atual responsável pela delegacia de polícia civil da Cidade Estrutural, a delegada Bruna Eiras pediu apoio da população para o combate ao crime. “Contamos com a sociedade. Peço às pessoas que venham até nós e confiem no nosso trabalho. A polícia só pode atuar bem com a população ao lado. Queremos dar uma vida mais segura para as pessoas onde elas moram. Todos somos responsáveis pela cidade em que vivemos”, conclamou.

O apelo por mais participação da comunidade na segurança pública foi reforçado pela comandante-geral da Polícia Militar do DF, coronel Ana Paula Barros Habka. “Faço um apelo aos moradores: que cada um participe, contribua. A segurança não depende apenas da polícia. Precisamos da participação dos cidadãos”, afirmou.

Durante a homenagem foi anunciada a intenção do governo de construir duas escolas na região. A professora Patrícia Lacerda, da Regional de Ensino do Guará, explicou que os projetos estão avançando. “ Temos trabalhado para garantir a construção de novas escolas na Estrutural. Temos duas áreas reservadas e projetos para a imediata licitação de um Centro de Ensino Fundamental e um Centro de Ensino Médio”, disse.

Ao final da sessão solene, foram entregues moções de louvor para personalidades de destaque na Cidade Estrutural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF