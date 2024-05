Ciclovias do DF passam a ser responsabilidade da Secretaria de Obras

Por Afonso Ventania bikerreporter e João Paulo Nunes

O secretário de obras do Governo do Distrito Federal, Valter Casimiro revelou com exclusividade ao Jornal de Brasília que as ciclovias do Distrito Federal que antes eram de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB) passam a ser de encargo da Secretaria de Obras.

Com 664km, Brasília possui a segunda maior malha cicloviária da federação. O secretário Valter Casimiro tem como meta até o fim do governo Ibaneis fazer com que a capital federal tenha a maior quilometragem de ciclovias do país.

“A mudança ocorrerá no máximo em dois meses” afirmou Casimiro à equipe de reportagem do Jornal de Brasília.

Hoje, a maior malha cicloviária é a do estado de São Paulo, que tem 150km a mais do que o DF. Brasília já esteve no topo do ranking, mas acabou sendo ultrapassado.

A previsão de obras seriam justamente nos trechos que conectariam as ciclovias, o que é uma das reclamações dos ciclistas. As obras fariam com que a malha cicloviária do Distrito Federal passasse de 664km para 770km.

Em 2023, o GDF aumentou em 31km os trechos de ciclovia. Desde 2019, já foram investidos cerca de R$ 27 milhões em ciclomobilidade pela gestão do governador Ibaneis Rocha.

O grande desafio do governo do Distrito Federal vai ser conciliar essas reformas de ciclovias com outras obras que estão em andamento em algumas Regiões Administrativas (RA´s).