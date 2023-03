Ciclista morre atropelado e motorista foge do local no DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena por volta das 09h

Uma colisão entre um casso e uma bicicleta resultou em um óbito na BR 060, próximo ao Engenho das Lajes, no Distrito Federal, neste domingo (26).

Ao chegar no local, a equipe já encontrou a vítima, do sexo masculino, de 44 anos, as margens da rodovia com sinais incompatíveis com a vida. O veículo envolvido fugiu do local.

O local ficou aos cuidados da PRF e da Concessionária VIA 040.