Ciclista fica ferido após colisão com veículo em Planaltina

O motorista do veículo não sofreu ferimentos

No início da noite de quinta-feira (8), um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um veículo na entrada de acesso à Estância Mestre D’armas, próximo ao posto Lucas, na região de Planaltina – DF.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 20h03. Duas viaturas foram empenhadas para prestar socorro e avaliar a situação no local.

O veículo envolvido no incidente foi identificado como um FIAT/Gran Siena de cor prata, conduzido por um homem de 43 anos. Após ser atendido e avaliado pelo CBMDF, verificou-se que o motorista não sofreu ferimentos.

No entanto, o ciclista envolvido no acidente, de 18 anos, não teve a mesma sorte. Ao ser atendido pela equipe de socorro, apresentava suspeita de fratura na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo e braço direito. O CBMDF providenciou o transporte imediato do jovem ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL), onde deu entrada consciente, orientado e em estado estável.