Ciclista é resgatado inconsciente na UnB-Gama

Por volta das 9h30 deste sábado, 22, um ciclista foi resgatado inconsciente em frente ao campus da UnB Gama. O homem de 47 anos estava com ferimentos e sangramento intenso em região temporal.

No total, participaram do resgate 11 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

O paciente foi transportado para o Hospital de Base (HBB) em uma aeronave.

