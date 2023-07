Ciclista é atropelado ao atravessar EPIA Sul e tem pernas fraturadas

A vítima apresentava fraturas nos membros inferiores e sangramento na cabeça, depois do primeiro atendimento foi transportado ao IHBB

Na noite desta sexta-feira (14), um ciclista se envolveu em um acidente ao tentar atravessar a EPIA Sul próximo ao viaduto de acesso a Candangolândia, sentido Bandeirante. Devido ao acidente a vítima teve suas pernas fraturadas.

Foto: Divulgação/SOINP/CBMDF

No local, a equipe que atendeu ao chamado de emergência, verificou que se tratava de um ciclista, o Senhor V.S.B. de 21 anos, que havia sido atropelado. O ciclista foi atendido pela equipe de socorristas e apresentava fraturas nos membros inferiores e sangramento na cabeça, sendo transportado ao IHBB, consciente, orientado e estável.

Já o motorista de 23 anos, que conduzia o carro, saiu ileso do acidente, mesmo com a violência do impacto que destruiu o para brisa do veículo.

Por conta do acidente, duas faixas de rolamento da EPIA Sul ficaram interditadas, impactando o trânsito na região.

Com informações da SOINP/CBMDF