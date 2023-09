Ciclista de 60 anos morre ao se envolver em acidente com carro na BR-040

O motorista e a passageira do carro, não sofreram lesões e não precisaram de transporte a uma unidade de saúde

No final da tarde do último sábado (2), um ciclista, de 60 anos, morreu ao se envolver em um acidente com um carro, na BR-040, no sentido Valparaíso de Goiás. Duas faixas da via precisaram ser interditadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CMBDF), o carro, um Polo branco, era conduzido por um homem, de 33 anos. No banco da frente também havia uma passageira. Ambos não se feriram e não precisaram de transporte a uma unidade de saúde.

Já o ciclista foi encontrado pelas equipes sem sinais de vida. O CBMDF não soube informar a dinâmica do acidente. O local permaneceu aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).