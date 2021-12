Chuvas podem atrapalhar virada de ano

Possibilidade é que durante a transição para 2022, a precipitação caia de forma contínua em todo o DF

Quem pensava em passar a virada do ano em algum espaço ao ar livre nesta sexta-feira (31), é bom repensar a possibilidade ou separar um guarda-chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chances de chuva para a noite de passagem de 2021 para 2022 são grandes. No entanto, a previsão é que a precipitação seja contínua durante o último dia do ano e a noite, sem temporais ou vendavais.

“A possibilidade de virar [o ano] com chuva é muito grande”, confirmou o meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Inmet. “E até domingo a previsão é de muita chuva”, acrescentou o especialista. Portanto, o ano terminará e começará da mesma forma: debaixo de água na maior parte do Distrito Federal.

Não é novidade que as chuvas de fim de ano caiam na capital nesta época. É normal devido ao período de verão, principalmente nos meses de novembro, dezembro e janeiro, cuja média histórica é de mais de 300 milímetros. Nesta época, o DF fica debaixo de um corredor de umidade, favorecendo as precipitações com a temperatura mais elevada.

No centro da cidade, a quantidade milimétrica de chuva foi a maior nos últimos seis anos, calculada com a estação meteorológica de Brasília (A001). Foram 1984,2 mm. Da média das estações meteorológicas do DF do mesmo período, porém, 2021 foi o segundo ano com maior quantidade de chuvas. Foram 6960,2 mm durante o ano até esta quinta-feira (30), ficando atrás apenas de 2020, que atingiu 9075,8 mm.

A quantidade de água foi tamanha que, principalmente no mês de fevereiro, as comportas da barragem do Lago Paranoá precisaram ser abertas. A mesma coisa aconteceu no fim do mês de novembro e durante o mês de dezembro deste ano.

Previsão

Para hoje, a expectativa segundo o Inmet é que a umidade relativa do ar varie entre 85% e 95%, portanto, com grande chance de chuvas no DF. Para todo o dia, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas. As temperaturas mínima e máxima serão de variação entre 18ºC e 23ºC.

Para o primeiro dia de 2022, a previsão é de temperatura mínima em 17ºC e máxima também de 23ºC. A umidade relativa do ar deverá variar entre 75% e 95%. Expectativa também é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Pode ser que o sol apareça durante determinado período do dia, mas predominância será de tempo fechado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dicas à população

Neste período de chuvas, além dos desabastecimentos de energia por alguma queda de sistema, comuns em muitas áreas do DF, a população também sofre com a queda de árvores e acidentes automobilísticos. Manter uma velocidade segura no trânsito e solicitar a poda de árvores e cercas vivas à Terracap ou à Neoenergia ajudarão a evitar sinistros.

Nas áreas residenciais, os cuidados devem ser tomados em primeiro lugar pela população, como a verificação de calhas e garantia de manutenção de infraestruturas residenciais, além do aviso às autoridades da Defesa Civil caso alguma árvore ou infraestrutura ofereça risco em eventual queda por ventos das chuvas.

Para efeitos preventivos, o Corpo de Bombeiros Militar do DF destacou algumas recomendações para os brasilienses a fim de evitar acidentes ou saber como agir caso aconteçam. São elas:

• Ter um plano familiar de emergência para evitar a perda de documentos em casos de inundações, alagamentos e riscos de desabamento;

• Ficar atento aos Boletins Meteorológicos. Por meio do cadastro no telefone 40199, da Defesa Civil, os cidadãos podem receber Avisos e Alertas de Desastres por SMS se o CEP estiver dentro da região do provável risco.

• Não jogar lixo nas ruas, para evitar a vedação de bocas de lobo, que escoam a água da chuva.