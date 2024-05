Chuvas no Rio Grande de Sul afetam a emissão de notas fiscais no Distrito Federal

O sistema de emissão de notas fiscais no Distrito Federal tem enfrentado instabilidade nos últimos dias. O problema é gerado porque todas as unidades da Federação foram afetadas com o desligamento de equipamentos da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz-RS) e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul, o Procergs.

O Datacenter do estado foi desligado, no início da semana, após o prédio do Procergs ser inundado pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Segundo o subsecretário da Receita da Secretaria de Economia (Seec), Anderson Roepke, a operação para autorização dos documentos foi transferida para o ambiente de armazenamento de dados da internet. “Como a estrutura física foi completamente submersa, o que está funcionando é o sistema que está em nuvem, por isso está tendo um certo atraso na resposta, é um pouco mais lento”, explica.

Para quem está com dificuldades para emissão das notas, os técnicos da Seec recomendam ajustar as configurações de rede, internet e proxy. De acordo com eles, o acesso deve ser feito diretamente nos domínios sefaszrs.rs.gov.br e svrs.rs.gov.br. Outra dica é verificar se seu computador não possui configuração em seu ambiente que limite a comunicação de internet.

*Com informações da Agência Brasília.