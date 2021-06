Chuva segue no DF

Choveu forte em várias regiões na segunda-feira (14), e a previsão para esta terça (15) é a mesma

Após registrar chuva no fim de semana, o Distrito Federal viu chover ainda mais forte nesta segunda-feira (14). As precipitações surpreendem porque, nesta época do ano, a seca e a baixa umidade relativa do ar são mais comuns.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital federal nunca registrou chuva em um dia 14 de junho desde 1962.

E nesta terça (15), o cenário se mantém. O dia todo deve ser nublado, com possibilidade de chuva. Somente à tarde o sol pode aparecer brevemente. A temperatura pode variar entre 15ºC e 26ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%.