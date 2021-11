Chuva forte causa incidentes no Guará

Correnteza deixou carros ilhados na entrada da cidade; uma árvore caiu sobre um carro

A chuva forte na noite de segunda-feira (22) causou incidentes no trânsito na região do Guará. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuou em dois casos.

A água da chuva causou alagamento na via de entrada do Guará I, de quem vem da Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Três carros (uma BMW, um Honda Fit e um Renault Fluence) ficaram ilhados e, mesmo após a correnteza abaixar, foi necessário guincho para retirada dos veículos. Duas faixas embaixo do viaduto, sendo uma de acesso e outra de saída da cidade, ficaram temporariamente interditadas. Não houve vítimas.

Foto: Divulgação/CBMDF

A outra ocorrência foi registrada na Rua 16 do Polo de Modas, na QE 40, em frente a uma praça. Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo Citroen C3 que estava estacionado nas proximidades. Não havia ninguém dentro do carro no momento da queda.

A árvore também bloqueou a rua, impedindo a passagem de outros veículos. Sob forte chuva, os bombeiros fizeram a retirada e liberaram a via.