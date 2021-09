Chuva derruba brinquedos infláveis e causa engarrafamento no Eixo Monumental

Com a volta da chuva após o período de seca no DF, o trânsito ficou complicado na região perto da Rodoviária

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou ser acionado na altura da Torre de Tv, após brinquedos infláveis invadirem o Eixo Monumental devido a forte chuva que caia no fim da tarde desta sexta-feira (24).

Com a volta da chuva após o período de seca no DF, o trânsito ficou complicado na região perto da Rodoviária. De acordo com o CBMDF, ninguém ficou ferido.