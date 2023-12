Chuva causa estragos em loja de shopping em Brasília

Os brigadistas do Shopping auxiliaram nos serviços de evacuação e desligaram a energia elétrica da loja como forma de prevenção

Uma chuva torrencial atingiu algumas regiões do Distrito Federal no final da tarde de ontem, por volta das 17h, incluindo o Guará, causando alagamentos nas rodovias de acesso, derrubada de árvores e outros estragos, como o que aconteceu em uma loja de departamentos no Park Shopping.

A das partes do forro de gesso do teto da loja cedeu com a chuva e acabou desabando. Ao chegar no local, a equipe de bombeiros fez o gerenciamento dos riscos e evacuaram o local. Não foram encontradas vítimas.

Devido ao ocorrido, uma funcionária da loja teve uma crise nervosa e foi atendida no local pelos socorristas, mas não presicou ser transportada ao hospital.

Os brigadistas do Shopping auxiliaram nos serviços de evacuação e desligaram a energia elétrica da loja como forma de prevenção. O engenheiro responsável pelo estabelecimento foi ao local e fez uma vistoria preliminar, informando que não houve danos estruturais.

A loja foi isolada e ficou aos cuidados dos funcionários e da equipe de seguranças do shopping, e a Defesa Civil foi acionada para o local.