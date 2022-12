Chico Vigilante quer providências imediatas para tragédia que matou pessoas na Ceilândia

Neoenergia assegurou que a empresa esta prestando toda solidariedade e apoio à família das vítimas da tragédia

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) entrou em contato com os familiares da criança e dos dois adolescentes que faleceram na última sexta-feira (9) por conta da queda de um fio de alta tensão no P Sul, na Ceilândia. Ele vai pedir formalmente que sejam tomadas todas as providências cabíveis em relação ao caso junto à Justiça e às demais autoridades.

“O que aconteceu foi uma tragédia, uma coisa muito grave no P Sul. Um fio de alta tensão da rede da empresa Neoenergia caiu no meio da avenida, na 24 do P Sul. Eu fui até lá, ver de perto o problema. Dois adolescentes e uma criança perderam a vida. Eles estavam arrumando as coisas para ir para a igreja, estava chovendo muito, o fio de alta tensão caiu, ficou tudo energizado e eles perderam a vida, mas dava pra ser muito diferente”, reclamou o deputado, que conversou com os moradores da área.

“Dois moradores me contaram que uma semana atrás, na mesma rede, na mesma avenida, a cerca de cem metros de distância da tragédia, caiu um fio de alta tensão”. Segundo relatou o parlamentar, esse fio ficou na rua pegando fogo, mas quando os moradores ligaram para a Neonergia, representantes da empresa afirmaram que se não estava faltando energia não havia problema. “Foi então que chamaram o Corpo de Bombeiros que isolou a área e, somente após isso, a Neoenergia foi até lá e fez o conserto”.

“Certamente esse conserto não foi bem feito, porque foi na mesma avenida que o poste caiu e ceifou a vida desses dois adolescentes e da criança”, afirmou ainda o deputado. Chico Vigilante colocou-se à disposição dos familiares das vítimas para que possam acionar o Judiciário e as demais autoridades. “Quando crianças, porque os adolescentes eram praticamente crianças também, perdem a vida, isso não é fatalidade”, disse.

O deputado conversou com uma das diretoras da Neoenergia que assegurou que a empresa esta prestando toda solidariedade e apoio à família das vítimas. “Mas a vida destas pessoas não volta mais. É preciso que seja feita uma varredura de toda a rede de alta tensão do Distrito Federal. Nós passamos por essa rede há todo instante e podemos correr risco de vida. Não podemos permitir que isso continue acontecendo aqui no DF”, frisou o distrital.