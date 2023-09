Ceub lança campanha de responsabilidade social 

As atividades estão relacionados às áreas de saúde, engenharias e de humanas, e abrangem uma série de atividades com o intuito de impactar a comunidade

O Centro Universitário de Brasília (Ceub) iniciou, nesta semana, uma campanha de responsabilidade social para mobilizar alunos e professores para olhares para dentro e fora da instituição. Uma programação que envolve diferentes campos do conhecimento é o ponto de partida para envolver a comunidade acadêmica.

“A universidade não é intramuros. Deve ser uma experiência de servir e construir novas oportunidades e melhorar a qualidade de vida para a humanidade”, afirmou o diretor acadêmico do Ceub, Carlos Alberto da Cruz.

Trata-se da 19ª campanha do gênero feita pela instituição. Os objetivos incluem a divulgação e incentivo à participação em programas de extensão com foco social, além da promoção de um campus saudável.

As atividades estão relacionados às áreas de saúde, engenharias e de humanas, e abrangem uma série de atividades com o intuito de impactar a comunidade.

Entre as atividades confirmadas, a comunidade acadêmica está convidada para iniciativas como:

ReEscreva e Recicle – iniciativa que visa transformar materiais de escrita que normalmente seriam descartados em lixo, em recursos para a reciclagem.

Um Eletrônico de Cada Vez – campanha de coleta de resíduos eletrônicos, realizada em parceria com a TroniK, em busca de destinar o descarte adequado e sustentável desses materiais.

Doe e A.M.E- O intuito é coletar produtos de higiene pessoal para mulheres encarceradas, em parceria com as organizações Reintegrar e A.M.E (Amar Mulheres Esquecidas), contribuindo para o bem-estar dessas mulheres.

Vida saudável

A professora Renata Bittencourt, chefe da assessoria de extensão da instituição, ressalta a importância dessas atividades no resgate do estudante na convivência com outros colegas, em iniciativas de grupos de estudo e na permanência saudável no campus.

Ela ainda considera que as atividades ajudam a quebra fronteiras entre universidade e sociedade. “Pensar estar bem em todas as ações que nós fazemos”. Segundo ela, pensar em responsabilidade social parte de um olhar para si mesmo antes de tudo.

Para o diretor acadêmico, essa é uma oportunidade de valorizar a importância da relação afetiva e contribuir para a formação da sociedade, além da pessoal e profissional.

