Cesta verde complementa Cartão Prato Cheio e reforça segurança alimentar

Desembalar menos, descascar mais. Esse é um desafio cada vez maior para concretizar hábitos alimentares mais saudáveis. Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes) tem um benefício na modalidade cesta verde, composta por frutas, verduras e legumes e ofertado como complemento ao programa Cartão Prato Cheio.

A cesta verde é concedida em duas circunstâncias distintas. Primeiramente, como um auxílio adicional ao Cartão Prato Cheio, que fornece um auxílio pago de nove parcelas de R$ 250 a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Em segundo lugar, o item também é oferecido de forma complementar à cesta básica emergencial, destinada àqueles beneficiários não elegíveis ao recebimento do cartão. Portanto, não é possível solicitar a cesta verde de forma individual ou avulsa.

Formas de acesso

Para ter acesso ao programa Prato Cheio, o titular deverá buscar atendimento socioassistencial na sua unidade de referência (Cras, Creas, Centro Pop, unidade de acolhimento). No caso dos centros de referência de assistência social (Cras), é necessário realizar agendamento pelo site ou ligar no telefone 156. Durante o atendimento é feita avaliação da situação de insegurança alimentar e nutricional da família.

Os indivíduos que estejam com dificuldade de adquirir, com regularidade, alimentos em quantidade e qualidade suficiente podem estar aptos a entrar no programa Cartão Prato Cheio desde que atendam aos seguintes critérios:

Possuir renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa da família;

Morar no Distrito Federal;

Estar em situação de insegurança alimentar (é aplicado um questionário durante o atendimento socioassistencial);

Estar inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou no Sistema Assistência Social do (SAS) do DF.

Entrega

Com peso mínimo de 13 kg, a cesta é entregue por meio de empresas transportadoras parceiras da Sedes, que, antes de enviarem o alimento, confirmam o endereço com as famílias por meio de ligação ou mensagem via WhatsApp. A cesta será disponibilizada apenas uma vez, a qualquer momento, durante o período de recebimento das nove parcelas do Prato Cheio, ou no recebimento da cesta básica. Mensalmente, são entregues cerca de 10 mil cestas verdes aos beneficiários do programa. O envio pode estar sujeito à disponibilidade orçamentária, contratual e logística operacional.

Produção

Os itens são produzidos por cooperativas de agricultores familiares do Distrito Federal, que em parceria com a Sedes preparam os alimentos que vão chegar até a mesa do beneficiário. A secretaria faz um acompanhamento quinzenal junto às cooperativas, garantindo a qualidade na produção da cesta.

“Isso não apenas fornece uma cesta de alimentos saudáveis às famílias beneficiadas, mas também valoriza a produção da agricultura familiar local”, declara a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

As informações são da Agência Brasília