Cerrado foi bioma que mais sofreu em 2023, aponta relatório do desmatamento

O Cerrado foi o bioma mais desmatado, no ano passado, e ultrapassou a Amazônia pela primeira vez na história. Os dados são do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, relativo ao ano passado.

A área desmatada do bioma totalizou 1.110.326 hectares (ha) e aumento de 67,7%, segundo o MapBiomas, em evento aberto, realizado no centro de Brasília. A plataforma cooperativa trouxe autoridades e especialistas da área para comentar os dados do quinto ano de raio-x sobre o desmatamento.

No documento, a justificativa apontada para isso ocorreu por três razões: o aumento do desmatamento, o aperfeiçoamento dos sistemas e a integração de uma nova fonte de detecção (SAD Cerrado/IPAM).

Entre os painéis, destacaram-se as presenças de representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com Rodrigo Agostinho; Secretaria Extraordinária do MMA, representada pelo André Lima; Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, com Fernando Sampaio; INPE, na presença de Claudio Almeida.

Fonte: MapBioma

Amazônia

O bioma Amazônia apresentou uma redução de 62,2%, mas somada ao Cerrado, os dois representam mais 85% das áreas desmatadas no Brasil. Isso significa uma perda de vegetação nativa em 8.558.237 hectares nos últimos 5 anos. O dado equivale a 2x a área do estado do Rio de Janeiro.

Imagem aérea de queimada próximo a Floresta Nacional do Jacunda, em Rondônia. 07 de agosto de 2020. Foto Bruno Kelly/Wikipedia Commons

Outra mudança inédita observada no ano de 2023 foi o predomínio de desmatamento em formações savânicas (54,8%). Seguido das formações florestais (38,5%), que fazem parte do imaginário comumente associado ao desmatamento.

Agro

Marcos Rosa, do MapBiomas, explicou a metodologia de levantamento e apontou para a identificação dos ‘vetores de pressão para o desmatamento’. Nele, a conclusão é que a agropecuária responde por mais de 97% de toda a perda de vegetação nativa no Brasil nos últimos cinco anos.

Pontos laranjas no mapa representam os casos com vetores na agropecuária. Fonte: MapBiomas

Sobre o Cerrado, a concentração de áreas desmatadas é mais intensa no Matopiba (acrônimo dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Em 2023, 47% da perda da vegetação nativa ocorreu nesta região, que soma 858.952 hectares, representando um aumento de 59% em relação ao ano anterior.

Segundo o relatório, com exceção do Piauí, São Paulo e Paraná, os estados que fazem parte do bioma Cerrado registraram aumento do desmatamento em 2023.

Maranhão, desmatamento em curso

“Se o Maranhão fosse um país, seria o segundo país com a maior taxa de desmatamento no mundo”Tasso Azevedo, coordenador geral do MapBiomas

O Maranhão saiu da quinta posição para a primeira entre os estados mais desmatados, com um aumento de 95,1%. Isso dá uma perda total de 331.225 ha de vegetação nativa. Acompanhado em segundo lugar pela Bahia, com 290.606 ha desmatados (quarta posição em 2022). E em terceiro lugar, o estado do Tocantins, que apresentou uma área desmatada de 230.253 ha (nona posição em 2022).

Mapa do Brasil com destaque para as bacias e o bioma Cerrado. Fonte: IPAM

A Bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia foi a mais desmatada em 2023, passando de 400 mil hectares destruídos, o que revela um aumento de 48,5% em relação ao ano anterior.

Um destaque do documento apresentado é que mais de 93% da área desmatada no Brasil em 2023 teve pelo menos um indício de ilegalidade. Nos anos contemplados pela pesquisa, o Brasil perdeu 1.215.096 hectares de vegetação nativa dentro de áreas de Reserva Legal (RL).

Ilegalidade

Especificamente sobre o Cerrado, o crescimento da ilegalidade acompanhou também sua nova posição, apontando a perda de 136.368 ha da vegetação nativa em RLs do bioma em um ano (136% de aumento).

O secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, diz que há preocupação com projetos de lei como o que prevê a redução de reserva ambiental na Amazônia, mas avalia que há grupos de parlamentares no Congresso Nacional resistentes a pautas desse tipo.

Os aspectos positivos do levantamento são de que 1050 municípios não tiveram desmatamentos de 2019 a 2023, representando 19% do total. E que em 2023, o desmatamento no Brasil caiu 11,6% em relação ao ano anterior, com o registro de 3.353 alertas publicados pelo MapBiomas e 1.829.597 hectares de área desmatada.