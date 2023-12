Cerca de 3 mil mudas serão replantadas no Bosque dos Pioneiros

Serão plantados indivíduos arbóreos arbustivos, palmeiras e também frutíferos. Entre elas, por exemplo, ipê, copaíba, sapucaia, gonçalo-alves

Dando continuidade ao projeto de replantio e requalificação da área verde do Parque da Cidade, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) avança na preparação do terreno para receber as novas mudas. Atualmente, está em processo de finalização a abertura de covas. Até o fim de janeiro, o objetivo é dar início ao plantio de cerca de três mil mudas.

Serão plantados indivíduos arbóreos arbustivos, palmeiras e também frutíferos. Entre elas, por exemplo, ipê, copaíba, sapucaia, gonçalo-alves, landim, oiti, pau-brasil, angico branco e jabuticabeira. A companhia prevê utilizar arbustos como helicônias, hibiscos, jasmim e mussaenda e palmeiras diversas.

“As mudas foram selecionadas em conformidade com o projeto de paisagismo elaborado para o local, levando em consideração a proposta do projeto original de Burle Marx, bem como considerando a inserção de espécies nativas e outras de interesse paisagístico adaptadas à nossa região e condições”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Especialistas da companhia explicam que a recomposição do paisagismo no Bosque dos Pinheiros segue etapas distintas, uma vez que toda a operação envolve um volume de serviços considerável. Dessa forma, primeiramente foi tratada a questão da retirada dos pinheiros, obedecendo o plano de supressão. Na sequência foi realizada a limpeza da área com remoção dos troncos e galhos. A fase atual é a de replantio.

A operação da Novacap para a retirada de pinheiros nos estacionamentos 4 e 5 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek foi concluída em outubro. Essa fase envolvia a remoção de 1.628 árvores, plantadas há mais de quatro décadas, que representavam risco à segurança dos visitantes do parque.

Durante a ação, cerca de 50 pessoas atuaram removendo as árvores. Todo o material cortado está sendo conduzido e acondicionado no Viveiro da Novacap para que futuramente seja colocado em um leilão público. O valor arrecadado retornará aos cofres públicos do Governo do Distrito Federal (GDF).

*Com informações da Novacap

Agência Brasília