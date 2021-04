CEOF aprova liberação de drones para fiscalização ambiental

A proposta estabelece a liberação do uso de drones para a realiazação do monitoramento na fiscalização ambiental

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), por meio da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), votou e aprovou o Projeto de Lei nº 1466/17, nesta terça-feira (6). A proposta, de autoria do deputado Robério Negreiros (PSD), estabelece a liberação do uso de drones para a realização do monitoramento na fiscalização ambiental.

A permissão é voltada para servidores com poder de polícia administrativa ambiental, que devem ter autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para operar o equipamento. Segundo o deputado, outros estados já utilizam os aparelhos como novo método de fiscalização e o DF também deve se adequar à nova tecnologia para aumentar a eficácia da atuação em prol do meio ambiente local.

“A matéria viabiliza um novo método de monitoramento de grandes áreas que garante maior economia e facilita o trabalho do órgão responsável. Os drones vão auxiliar na medição de áreas de desmatamento, controle de caça e poluição sonora em locais públicos através de imagens de tempo real, já que o mesmo chega a percorrer 90 quilômetros por hora a uma altura de 500 metros de seu operador”, explicou o parlamentar.

Com informações da CLDF