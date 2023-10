Centro obstétrico do Hospital de Planaltina terá novas salas e leitos

Readequações dos espaços busca facilitar procedimentos para partos humanizados e cuidados com recém-nascidos

A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) pretende disponibilizar melhores atendimentos à gestantes no Hospital Regional de Planaltina (HRPI). Cerca de 300 gestantes passam pelo centro obstétrico do hospital todo mês. O projeto faz parte de um serviço de adequação na unidade.

Um dos destaques é a nova sala para aplicação de medicamentos exclusiva às grávidas, que não precisarão mais ir ao pronto-socorro. Haverá, ainda, oito leitos de pré-parto, parto e pós-parto, com espaço para acompanhante e banheiros exclusivos às pacientes. Além disso, há adequações em andamento em três salas cirúrgicas, oito leitos de recuperação pós-anestésica e na sala de cuidados com recém-nascidos. O posto de enfermagem também passa por melhorias.

“A revitalização vai proporcionar bem-estar e segurança, criando um ambiente familiar, diferindo-o de uma sala cirúrgica, facilitando a presença e a participação do acompanhante em todo o processo de trabalho de parto, favorecendo as boas práticas”, explica a diretora do HRPl, Keyla Blair. As mudanças no ambiente físico vão permitir, ainda, mais privacidade para as mães. A diretora destaca que a presença dos acompanhantes já ocorre. “A diferença é que o espaço será maior e mais acolhedor”, completa.

Durante as adequações, o atendimento continua, com o uso do centro cirúrgico e de outras áreas do centro obstétrico onde ainda não foram iniciados os serviços. “Queremos sempre manter uma assistência de qualidade e preservar a nossa habilitação como Hospital Amigo da Criança”, afirma a gerente de assistência multidisciplinar e apoio diagnóstico do HRPl, Maria do Socorro Aguiar.

Melhorias como as realizadas no centro obstétrico do HRPl são possíveis devido a contratos de manutenção regular assinados pela SES-DF em 2022. Ao todo, a pasta fez um investimento de R$ 74 milhões para garantir o funcionamento de 297 unidades. As contratações agilizam serviços como ajustes de instalações de água e energia, pinturas, reparos de pisos, troca de janelas, entre outras necessidades.

Construção de novo bloco

Em paralelo, as obras para a construção de um novo bloco são realizadas no HRPl. No espaço, haverá 30 leitos de internação para adultos e 13 pediátricos, além de nove na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na da diálise. A área irá abrigar, ainda, setores especializados, como é o caso da fisioterapia.

Os recém-nascidos também serão beneficiados com o bloco adicional. “Teremos uma sala da fonoaudiologia acústica mais acolhedora e adequada à realização da triagem auditiva neonatal universal, popularmente conhecida como teste da orelhinha”, acrescenta Blair.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília