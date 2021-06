Centro de Taguatinga tem trânsito alterado no feriado

A interdição ocorrerá no acesso à Avenida Elmo Serejo a partir desta quinta-feira (3)

O trecho da Avenida Elmo Serejo, sentido Ceilândia, que passa sob o viaduto da Avenida Samdu, será interditado a partir desta quinta-feira (3), em razão das obras para a construção do túnel de Taguatinga. O local ficará fechado das 7h até as 23h de domingo (6).

Para minimizar os impactos no trânsito, será criado um desvio. O fluxo de veículos que vêm do centro de Taguatinga em direção a Ceilândia será mantido na via marginal e desviado para a Quadra C12, onde haverá um cruzamento semafórico temporário para que os carros retornem à Avenida Elmo Serejo pela alça na lateral, na altura do posto de combustível, na Avenida Samdu Norte.

Durante esse período, equipes do Departamento de Trânsito do DF (Detran) acompanharão o fluxo para evitar maiores retenções e permanecerão no cruzamento para impedir obstruções na passagem dos veículos.

Aos condutores que puderem evitar o local, a sugestão de rotas alternativas aponta a BR-070 e a via entre a QNA e a QND, com acesso à QNL pela lateral do Senai.

O Detran orienta os condutores a redobrarem a atenção e observarem as mensagens dispostas nos painéis sobre a mudança na rota entre o centro de Taguatinga e a Avenida Elmo Serejo.