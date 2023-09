Centro de Educação Infantil amplia atendimento no Riacho Fundo II

Com investimento de cerca de R$ 11 milhões, estrutura conta com dois pavimentos onde estão distribuídas diversas salas de atividades, laboratório, brinquedoteca e auditório para atender 560 alunos

A comunidade do Riacho Fundo II vai receber um moderno Centro de Educação Infantil (CEI), localizado na QN 12 do Residencial Parque do Riacho. O projeto, conduzido pela Novacap, tem área construída de 3.014,84 m² e abrange diversas facilidades, desde estacionamentos a áreas de lazer, seguindo rigorosos padrões de acessibilidade. O investimento para essa obra é de aproximadamente R$ 11 milhões.

O CEI do Riacho Fundo II contará com dois pavimentos que abrigarão 14 salas de atividades, laboratório de informática, brinquedoteca, auditório e diversas outras dependências, todas pensadas para proporcionar uma experiência educacional completa para as crianças.

Segundo Carlos Alberto Spies, diretor de Edificações da Novacap, “esta obra reflete o investimento no futuro de nossas crianças. Acreditamos que um ambiente adequado, com infraestrutura completa, pode fazer toda a diferença na educação infantil, e é isso que visamos proporcionar com o novo CEI do Riacho Fundo”, disse.

De acordo com a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, a comunidade do Riacho Fundo II é carente de escolas desta modalidade de ensino e o Centro de Educação Infantil virá suprir esta necessidade. “Nosso maior objetivo é oferecer um ambiente educativo acolhedor e uma boa qualidade de ensino para nossas crianças. Com 14 salas de aula, a instituição atenderá 560 estudantes em dois turnos, impactando positivamente as vidas das famílias locais e proporcionando ótimas oportunidades de aprendizado”, destaca.

Segundo a administração regional, a comunidade do Riacho Fundo II está ansiosa para a inauguração deste espaço, que vai ser mais do que um centro de educação, mas um local onde as crianças poderão crescer, aprender e se desenvolver em um ambiente seguro, acolhedor e equipado para atender às suas necessidades.

“Neste ano, fomos contemplados no Riacho Fundo II com duas obras públicas: uma escola de ensino infantil e um Centro de Educação da Primeira Infância. Estes estabelecimentos atendem a diversas necessidades pendentes da nossa comunidade. Atualmente, enfrentamos uma limitação de espaço em nossas salas de aula, e esses novos espaços vêm para aliviar essa questão. Sou grata ao Governo do Distrito Federal por atender nossas interações”, finaliza a administradora do Riacho Fundo II, Ana Maria da Silva.

