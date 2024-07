Centro de Convivência do Paranoá é reformado

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cecon) Paranoá está renovado. A unidade socioassistencial ganhou reforço na pintura, estrutura e piso novos, reforma do forro e do telhado, readequação da parte elétrica e dos banheiros. A entrega simbólica foi realizada nesta quarta-feira (3).

Gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), o Cecon Paranoá fica na Quadra 02, Área Especial da região administrativa. O espaço começou a manutenção no ano passado. Com a estrutura reformada, a expectativa é ampliar o número de pessoas atendidas na unidade socioassistencial, como explica a chefe do Cecon Paranoá, Elizete Américo.

“Podemos considerar que temos uma unidade nova, porque foi modificado tudo, do telhado ao chão, paredes e várias outras melhorias que recebemos. Essa melhoria que a Sedes está proporcionando vai ser importante para nossas equipes, que terão um local melhor para trabalhar e também para as nossas conviventes. A ideia é ampliar a nossa quantidade de atendimentos, não só de grupos”, enfatiza.

Com efetivo de sete servidores, todos educadores sociais, o Cecon Paranoá atende, atualmente, 68 pessoas, divididas em dois grupos intergeracionais formados por adultos e idosos com mais de 60 anos.

“Estamos aqui hoje no Paranoá entregando mais uma unidade da Sedes completamente reformada. A população dessa região tem um índice de vulnerabilidade social, por isso a necessidade de reestruturar cada vez mais os nossos equipamentos aqui”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “No início do ano passado, entregamos o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paranoá toda renovado e, agora, o Cecon. Quero dizer que estou muito feliz de poder entregar essas melhorias para os moradores do Paranoá. Os centros de convivência são um importante equipamento para prevenir situações de vulnerabilidade e incentivar a autonomia das famílias.”

Cecon

Frequentadora do Cecon Paranoá há quase dois anos, Francisca Barroso de Oliveira, de 60 anos, foi prestigiar a entrega simbólica da unidade nesta quarta. “Gosto muito do pessoal aqui do Cecon, das meninas, da Cris (educadora social), que é uma pessoa maravilhosa. Aqui, nós aprendemos a costurar, fazer crochê, pintar. Gostei muito da nova estrutura, ficou muito bom”, relata.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é organizado em grupos, por faixa etária, com o objetivo de garantir o desenvolvimento das atividades de acordo com as necessidades de cada fase de vida, podendo abranger grupos formados por pessoas de diferentes idades, permitindo a troca de experiências e conhecimentos. A inclusão ocorre por encaminhamento da rede socioassistencial, sempre por meio do Cras de referência do território. No DF, o serviço é ofertado em 16 Cecons, em instituições parcerias da Sedes e em alguns Cras.

“Essa entrega vai agregar muito valor à proteção social no território do Paranoá, uma vez que o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que é realizado no Cras, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é realizado no Cecon, são complementares. Agora, enquanto Cras, conseguimos vislumbrar essa integração de fato, uma vez que o Cecon vai poder funcionar em toda a sua plenitude e a população do Paranoá com certeza vai estar mais protegida, o ponto de vista da proteção social”, complementa a gerente do Cras Paranoá, Irvana Teixeira.

*Com informações da Agência Brasília.