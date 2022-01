Cenas fortes: Homem atropela e mata intencionalmente na Vila Telebrasília

O foragido já possui antecedentes criminais por estupro de vulnerável e violência doméstica praticados no Estado do Goiás

A Justiça de Brasília decretou a prisão preventiva de Genival Ferreira Da Silva Junior, o Junior, acusado de de homicídio e tentativa de homicídio qualificados. O homem está foragido da polícia.

De acordo com as investigações, no dia 24 de outubro de 2021, Junior teria discutido em uma distribuidora de bebidas, na Vila Telebrasília. Em um estacionamento, o homem utilizou seu veículo para atropelar a vítima, que estava sentada em uma motocicleta parada no local. Apesar as intensas diligências realizadas pela equipe da 1ª DP, ainda não foi possível localizar o paradeiro do suspeito.

O delegado-chefe adjunto da 1ª DP, Maurício Lacozilli divulgou que o foragido já possui antecedentes criminais por estupro de vulnerável e violência doméstica praticados no Estado do Goiás.“Caso ele seja condenado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e por homicídio qualificado tentado, as penas somadas podem chegar aos 50 anos de prisão”, destaca Lacozilli.

A vítima sobrevivente sofreu lesões graves, porém foi socorrida ao hospital, onde passou por procedimentos médicos de urgência e já teve alta.

Informações e ou denúncias poderão ser feitas por meio dos canais on-line e pelo Disque-Denúncia (197), a ligação é gratuita. A 1ª DP disponibiliza ainda um telefone com mensagem instantânea: 3207-6331.