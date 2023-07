Celina Leão visita o Ceasa e promete investimentos

A governadora em exercício elogiou a gestão que vem sendo feita pelos proprietários, e disse que o investimento será de R$ 2 milhões

Na manhã desta segunda-feira (17), Celina Leão, a governadora em exercício, visitou o Ceasa, onde ouviu os feirantes e também pessoas que estavam presentes no local, buscando entender as necessidades de quem passa por lá.

De acordo com Celina, a questão da energia já está resolvida, e o edital de licitação será anunciado no próximo dia 27. “O Ceasa ainda precisa de muitas coisas, mas iremos tomar todas as medidas para melhorar não só o ambiente de trabalho dos feirantes, como o de quem acessa o local”, disse ela.

O Ceasa é uma empresa de economia mista integrante do complexo administrativo do GDF que tem como objetivo incrementar a produtividade no setor de distribuição de produtos hortigranjeiros, empregando novas tecnologias nos processos de reunião, manipulação, comercialização e comunicação, beneficiando produtores, distribuidores e consumidores.

Dentre as funções básicas estão a redução dos custos de comercialização de produtos hortigranjeiros no atacado; melhorar as as condições de abastecimento, propiciando maior concorrência e preços mais justos; facilitar o escoamento da produção agrícola; e interagir com o Ministério da Agricultura e do Abastecimento na formação de normas de classificação e padronização de hortaliças e frutas.

A governadora em exercício elogiou a gestão que vem sendo feita pelos proprietários, e disse que o GDF também precisa apoiar, por isso, o investimento será de R$ 2 milhões, para que sejam dadas as melhores condições de trabalho aos produtores.

Quem também esteve presente na visita foi a deputada distrital Jaqueline Silva, que falou sobre a tributação. “Hoje, toda a tributação que existe aqui é rateada entre os empresários do Ceasa. Por entender as dificuldades, eles pediram para a gente extinguir essa taxa do IPTU, e a nossa meta é fazer isso. A CLDF está trabalhando para isso”, revelou.