Celina Leão registra ocorrência contra assessor de Izalci por violência política

Na última sexta-feira (19), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi à delegacia de polícia para fazer uma denúncia de um caso de violência política. A ocorrência foi registrada contra um assessor do senador Izalci Lucas (PL-DF).

Segundo informações, o integrante do gabinete de Izalci está distribuindo, em contatos do WhatsApp, um vídeo gravado com um ex-funcionário de Celina com ataques à vice-governadora.

Tanto Celina quanto Izalci pretendem concorrer ao Palácio do Buriti em 2026.

No momento, o Ministério Público Eleitoral (MPE) recebeu a queixa. No órgão, estão sendo analisados o possível crime eleitoral.