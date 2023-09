Celina Leão anuncia ampliação do GDF Mais Perto do Cidadão

Durante visita à ação social, neste sábado, em Santa Maria, governadora em exercício afirmou que GDF Presente terá atuação conjunta com o projeto executado pela Sejus

A governadora em exercício Celina Leão esteve neste sábado (2) na 11ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, em Santa Maria, e anunciou a ampliação do programa. A partir de agora, além de levar os serviços prestados pelo governo para próximo da população, a cidade será atendida também com as ações do GDF Presente.

Segundo a governadora em exercício, a atuação conjunta dos dois programas já começará nos dias 14, 15 e 16 de setembro, no assentamento 26 de Setembro.

“A ideia é que tragamos não somente o atendimento social, mas também um aparato para fazer várias intervenções na cidade, seja de manutenção, limpeza, pintura de meio-fio, melhoria no asfalto. Para que tenhamos além do atendimento social, a cidade seja bem cuidada também. É a união de dois programas que já existem, atendendo as maiores demandas da cidade e como se o estado realmente passasse e deixasse sua marca”, anunciou Celina Leão.

O GDF Mais Perto do Cidadão facilita o acesso da população a serviços como atendimentos para tratar sobre conta de água, de energia, benefícios sociais oferecidos pelo GDF e emissão de IPVA e IPTU. O programa atende em média em cada edição cerca de 7 mil pessoas.

“É uma alegria levar o melhor dos serviços para a população, em um local que precisa muito de atenção do poder público, cuidando das pessoas com respeito e responsabilidade em uma festa com as crianças se divertindo e trazendo os serviços que é o principal objetivo da ação. Hoje, temos com o GDF Mais Perto do Cidadão, um programa de governo, mostrando para a população que estamos aqui para cuidar deles”, disse a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. Ao longo das edições, já se somam cerca de 150 mil atendimentos.

População satisfeita

Santa Maria abriga quase 120 mil habitantes, conforme censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a chegada do programa à cidade, os cidadãos foram beneficiados com serviços voltados à promoção do bem-estar e da qualidade de vida, além de participarem de atividades culturais e de lazer para adultos e crianças.

O administrador de Santa Maria, Josiel França, morador do condomínio Porto Rico, destacou a importância do programa para os moradores da cidade. “Não temos uma unidade do Na Hora na cidade. Então, essa presença no GDF Mais Perto do Cidadão é maravilhosa, faz com que a população traga as demandas e resolva as necessidades que, às vezes, temos que sair de Santa Maria para outras cidades e, muitas vezes, nem sabemos onde procurar. O evento faz com que a população acesse os serviços que o GDF oferece”, destaca França.

A cabeleireira Jaqueline Silva, 42 anos, chegou cedinho para não perder nada e aproveitou com a família a festa. “Vim às 4h da manhã para a fila pegar uma senha. E estou muito feliz por conseguir fazer a carteira de identidade dos meus dois filhos, de 3 e 8 anos. Fiz o teste de HPV e as crianças brincaram. É muito bom ter esses serviços próximos e não podemos perder a oportunidade”, comemorou. Na tenda do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a moradora ainda fez o teste do bafômetro, recebeu orientações sobre os cuidados nas rodovias e as crianças ganharam materiais educativos.

Já a auxiliar de serviços gerais Josefina do Nascimento, 56, estava aferindo a pressão na tenda da Saúde. Ela, que levou o pai para cortar o cabelo de graça, aproveitou para verificar a saúde. “A gente precisa muito e tem certas coisas que a gente procura e não consegue atendimento. Ter os eventos facilita o acesso aos serviços do governo e conseguimos resolver necessidades com mais rapidez.”

