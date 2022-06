Celan será a 1ª escola cívico-militar do Plano Piloto

Na votação estiveram presentes, no último sábado (04), pais e responsáveis dos alunos, professores e servidores

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte (Celan) será a primeira escola cívico-militar do Plano Piloto, após decisão da comunidade escolar do centro.

Na votação estiveram presentes, no último sábado (04), pais e responsáveis dos alunos, professores e servidores.

Agora, a decisão está sendo formalizada junto às secretarias de Educação (SEE) e de Segurança Pública (SSP) para implementação do modelo, o que deve acontecer em até três meses.

“É um sonho antigo da comunidade, principalmente dos pais. Esperamos isso desde 2019 pelo menos”, diz a diretora da unidade escolar Giovanna Schneider. A escola tem 840 alunos matriculados nas últimas séries do Ensino Fundamental.

Gestão compartilhada

O Celan será a 17ª escola cívico-militar do DF, modelo inaugurado em fevereiro de 2019. A iniciativa é destinada a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. Nestas unidades, os profissionais da educação ficam responsáveis, exclusivamente, pelo trabalho pedagógico e profissionais da segurança ficam responsáveis pela disciplina.

As duas pastas estão realizando ações conjuntas a fim de proporcionar uma educação de qualidade para os estudantes da rede pública de ensino do DF, além de construir estratégias voltadas ao policiamento comunitário e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar. O objetivo é promover uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania.

Há, ainda, uma parceria entre o Ministério da Educação e as Forças Armadas. Quatro escolas seguem esse formato, em que os militares da reserva desenvolvem as atividades.

As informações são da Secretaria de Educação