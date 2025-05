Ceilândia terá novo conjunto habitacional com quase 6 mil moradias e unidades destinadas a pessoas com deficiência

A cidade de Ceilândia vai receber um novo empreendimento habitacional na QNR 6, que prevê a construção de 5.690 unidades, entre casas e apartamentos, com capacidade para abrigar até 17.752 pessoas. Do total, 480 moradias serão destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs).

O projeto foi aprovado de forma unânime pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) durante reunião realizada nesta quinta-feira (22). A decisão foi comemorada por dezenas de moradores que acompanharam a votação.

Para Sirlei Ribeiro, cadeirante e fundador do Movimento Habitacional e Cidadania das Pessoas com Deficiência (Mohciped-DF), a aprovação representa uma vitória histórica. “São 16 anos de luta. É uma conquista que faz justiça com as pessoas com deficiência, que não conseguem pagar aluguel e estão deixando Brasília. Isso é dignidade”, destacou emocionado.

O empreendimento será construído em um terreno de mais de 629 mil metros quadrados — o equivalente a mais de 60 campos de futebol. Ao todo, serão 589 lotes, sendo 495 destinados exclusivamente à habitação. O restante será ocupado por áreas para comércio, serviços, indústria, equipamentos públicos — como escolas e postos de saúde — além de praças, áreas verdes e espaços de uso coletivo.

O investimento na infraestrutura será de R$ 48 milhões, por meio de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Governo Federal, dentro do programa Morar Bem, vinculado ao Minha Casa Minha Vida. A execução do projeto é responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

Segundo o GDF, todos os estudos necessários — urbanísticos, ambientais e viários — foram realizados, além de consultas às concessionárias de serviços públicos. O terreno pertence à Terracap e foi cedido à Codhab para viabilizar o projeto, que está alinhado às diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT).

Após a aprovação do Conplan, a Codhab deverá apresentar o projeto urbanístico executivo, que passará por análise final da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). Depois da aprovação por decreto e publicação no Diário Oficial, o empreendedor terá até 180 dias para solicitar a licença urbanística e iniciar o registro em cartório.

Jardim Botânico também terá novo parcelamento



Na mesma reunião, o Conplan aprovou a criação do parcelamento Reserva do Vale, no Jardim Botânico. O empreendimento terá 97 unidades habitacionais, com capacidade para até 243 moradores. A área total é de 174,9 mil metros quadrados e contará com espaços públicos e áreas de proteção ambiental.