Ceilândia ficará sem abastecimento de água para ajustes na rede

A normalização no fornecimento de água pode ocorrer, em algumas regiões, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção

A fim de melhorar o sistema de abastecimento em Ceilândia, algumas quadras da região ficaram sem o fornecimento de água nesta quinta-feira (25). A interrupção será das 9h às 19h, nas quadras QNM 22, EQNM 22/24, QNM 24, EQNM 24/26, QNM 26, QNN 18, EQNN 18/20, QNN 20, EQNN 20/22, QNN 22, EQNN 22/24, QNN 24, EQNN 24/26, QNN 26, QNN 30, QNN 32, QNN 34. Além disso, o Centro Metropolitano, os campi Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto Federal de Brasília também serão afetados com o desabastecimento.

A normalização no fornecimento de água pode ocorrer, em algumas regiões, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. Caso tenha alguma dúvida, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) disponibiliza o telefone 115 para contato com a população.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília