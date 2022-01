Ceilândia e Brazlândia recebem agências móveis da Neonergia Brasília

Veículos são preparados para atender a população com todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora

As três Agências Móveis que reforçam o atendimento presencial da Neoenergia Brasília nas regiões administrativas do Distrito Federal estarão em Ceilândia e em Brazlândia esta semana. O atendimento está previsto para ser realizado de 24 a 28 de janeiro, das 9h às 17h.

Em Ceilândia, serão dois veículos no estacionamento da Administração Regional por conta do fechamento da unidade do Na Hora daquela localidade. Já em Brazlândia, o carro ficará no estacionamento entre o Supermercado Pra Você e a Caixa Econômica Federal.

Todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora estarão disponíveis nos pontos de atendimento, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros.

Além das agências móveis, a Neoenergia Brasília disponibilizou outros seis novos pontos de atendimento presencial, no Paranoá, em Planaltina, em São Sebastião, em Taguatinga, em Samambaia e no Lago Sul. A abertura das novas lojas intensifica as melhorias de atendimento e prestação de serviço aos brasilienses, conforme compromisso firmado com a população. Além disso, os clientes continuam contando com os canais digitais de relacionamento da empresa. Aumentamos em 30% a capacidade de atendimento diário no teleatendimento por meio do 116. Para isso, a Neoenergia se reforçou com mais de 50 colaboradores.

Nas agências móveis não é necessário o agendamento prévio para atendimento. Confira abaixo os endereços onde estarão as agências móveis da Neonergia Brasília e os horários de atendimento:

Agências Móveis – Semana de 24 a 28 de janeiro de 2022

• Agência Móvel 1: no estacionamento entre o Supermercado Pra Você e a Caixa Econômica Federal, no Setor Norte, Quadra 06, em Brazlândia, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel 2: no estacionamento da Administração Regional de Ceilândia, na QNM 13, Módulo B, em Ceilândia, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel 3: no estacionamento da Administração Regional de Ceilândia, na QNM 13, Módulo B, em Ceilândia, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.